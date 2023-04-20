ЭКОНОМИКА РБ

НА РЕСПУБЛИКАНСКОМ СУББОТНИКЕ СОБРАЛИ БОЛЕЕ 14 МЛН РУБЛЕЙ

13:27 29.04.2023 В республиканском субботнике, который состоялся 22 апреля 2023 г., приняли участие 2 385 тыс. человек. Как сообщает Национальный статкомитет, начислено денежных средств для перечисления – 14 006,4 тыс. рублей, что на 18,8% больше, чем в 2022 году.