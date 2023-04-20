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ЭКОНОМИКА РБ
НА РЕСПУБЛИКАНСКОМ СУББОТНИКЕ СОБРАЛИ БОЛЕЕ 14 МЛН РУБЛЕЙ
13:27 29.04.2023
В республиканском субботнике, который состоялся 22 апреля 2023 г., приняли участие 2 385 тыс. человек.
Как сообщает Национальный статкомитет, начислено денежных средств для перечисления – 14 006,4 тыс. рублей, что на 18,8% больше, чем в 2022 году.
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