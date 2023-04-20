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ЭКОНОМИКА РБ
В ШЕСТИ НАИБОЛЕЕ ПОСТРАДАВШИХ ОТ АВАРИИ НА ЧАЭС РАЙОНАХ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 ГОДА РЕАЛИЗУЮТ 13 ИНВЕСТПРОЕКТОВ
13:13 29.04.2023
В шести наиболее пострадавших от аварии на ЧАЭС районах Гомельской области до 2025 г. реализуют 13 инвестиционных проектов. Об этом сообщил глава Гомельской области Иван Крупко.
"Перспектива социально-экономического развития пострадавших территорий на 2021-2025 годы - 13 основных инвестиционных проектов, 2 - уже реализованы. 10 из них - развитие сельского хозяйства, 3 - промышленного производства", - рассказал он.
Реализация этих проектов позволит создать 308 новых рабочих мест.
Планируется увеличить и объем производства молока на 35 тыс. т, мяса - на 2 тыс. т ежегодно.
По словам Ивана Крупко, одновременно для улучшения качества жизни людей идет и точечная модернизация объектов соцсферы. Как пример: в 2023 году планируется строительство и реконструкция 4 стадионов в пострадавших райцентрах.
"Проводится реконструкция больниц под установку КТ и МРТ. Продолжаем строительство жилья, благоустройство населенных пунктов", - перечислил Иван Крупко.
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