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ЭКОНОМИКА РБ


СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-МАРТЕ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 4,6%


12:41 29.04.2023

В январе-марте 2023 г. в хозяйствах всех категорий Гродненской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 822,2 млн рублей и увеличилось по сравнению с январем – мартом 2022 г. в сопоставимых ценах на 4,6%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 811,1 млн рублей, или в сопоставимых ценах на 4,9% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 72,7 тыс. тонн, что на 2,6% больше, чем в январе-марте 2022 г., молока – 370,1 тыс. тонн (на 6,6% больше).

В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 70,8 тыс. тонн и по сравнению с январем-мартом 2022 г. увеличилось на 2,9%, молока произведено 366,9 тыс. тонн (на 6,8% больше).

На 1 апреля 2023 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 692,5 тыс. голов крупного рогатого скота, или 101,9% к уровню 1 апреля 2022 г., в том числе коров – 219,6 тыс. голов (100,1%). Численность свиней составила 579,4 тыс. голов, что на 2,9% больше, чем на соответствующую дату предыдущего года.
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