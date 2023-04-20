Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) завершило антимонопольное расследование по обращению УП «Минскинтеркапс», которое реализует лекарственные средства, в том числе «Церепро», о недобросовестной конкуренции со стороны ИПУП «Мед-интерпласт».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, при рассмотрении заявления о нарушении со стороны ИПУП «Мед-интерпласт» выявлен факт распространения информационных писем (листовок) о фармакоэкономическом сравнении (с указанием преимуществ формы выпуска) производимого данным предприятием лекарственного средства «Нейрохолин» с лекарственным средством «Церепро».

В ведомстве уточнили, что для лекарственных средств «Церепро» и «Нейрохолин» международное непатентованное наименование является одинаковым – «Холина альфосцерат». При этом лекарственное средство «Церепро» выпускается в лекарственной форме капсулы (400 мг в контурной ячейковой упаковке № 14х1), а лекарственное средство «Нейрохолин» в форме порошка для приготовления раствора для внутреннего применения (600 мг/400 мг в пакетах в упаковке № 10, № 20).

МАРТ установлено, что на сегодня не существует принятых Минздравом нормативных правовых актов, определяющих методику (методики) фармаэкономических сравнений в отношении лекарственных средств.

Вместе с тем в случае сравнения воспроизведенных (генерических) препаратов необходима информация о результатах биоэквивалентных исследований/исследований сравнительной биодоступности. В представленном в информационных письмах (листовках) анализе не указан расчет стоимости 1 мг лекарственного средства, отсутствует информация о кратности применения лекарственного средства, что влияет на конечный результат (лекарственное средство в дозе 600 мг назначается 2 раза в сутки, а лекарственное средство в дозе 400 мг – 2-3 раза в сутки).

Так, изучив содержание распространенных ИПУП «Мед-интерпласт» информационных писем (листовок) установлено, что является некорректным сравнение лекарственного средства «Нейрохолин» с лекарственным средством «Церепро», которое имеет другую форму выпуска, количество (и дозировку). Преимущества лекарственного средства «Нейрохолин» в распространенных информационных письмах (листовках) должны были быть обоснованы сведениями о конкретных экспериментах и объективными доказательствами.

По результатам антимонопольного расследования установлено, что действия ИПУП «Мед-интерпласт» являются неправомерными в части некорректного сравнения лекарственных средств «Нейрохолин» и «Церепро» в распространенных ИПУП «Мед-интерпласт» информационных письмах (листовках) и нарушают абзац третий статьи 27 Закона Республики Беларусь от 12 декабря 2013 г. № 94-З «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции».