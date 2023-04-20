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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОИЗВОДСТВО ПРОМПРОДУКЦИИ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-МАРТЕ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 1,8%
11:53 29.04.2023
В январе-марте 2023 г. объем промышленного производства Гродненской области в текущих ценах составил 4843,5 млн рублей, или в сопоставимых ценах 101,8% к уровню января-марта 2022 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 115%, в обрабатывающей промышленности – 102,3%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 100,1% и в водоснабжении; сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 103,1%.
Индекс промышленного производства за март 2023 г. к марту 2022 г. составил 105%, за март 2023 г. к февралю 2023 г. – 108,3%.
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