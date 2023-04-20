В январе-марте 2023 г. объем промышленного производства Гродненской области в текущих ценах составил 4843,5 млн рублей, или в сопоставимых ценах 101,8% к уровню января-марта 2022 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 115%, в обрабатывающей промышленности – 102,3%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 100,1% и в водоснабжении; сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 103,1%.

Индекс промышленного производства за март 2023 г. к марту 2022 г. составил 105%, за март 2023 г. к февралю 2023 г. – 108,3%.