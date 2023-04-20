В индустриальном парке «Великий камень» 28 апреля 2023 года зарегистрирован новый резидент – ООО «МАРА компани» (Беларусь).

Как сообщает сайт парка, предприятие планирует разрабатывать и производить упаковку для широкого спектра продукции на основе новейших биополимеров и с использованием высококачественной флексографической печати.

ООО «МАРА компани» и СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» также подписали соглашение о приобретении земельного участка.