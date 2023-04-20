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ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ ПАРКА «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» БУДЕТ ВЫПУСКАТЬ БИОПОЛИМЕРНУЮ УПАКОВКУ
11:37 29.04.2023
В индустриальном парке «Великий камень» 28 апреля 2023 года зарегистрирован новый резидент – ООО «МАРА компани» (Беларусь).
Как сообщает сайт парка, предприятие планирует разрабатывать и производить упаковку для широкого спектра продукции на основе новейших биополимеров и с использованием высококачественной флексографической печати.
ООО «МАРА компани» и СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» также подписали соглашение о приобретении земельного участка.
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