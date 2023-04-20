|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|29.04.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
РАННИЕ ЯРОВЫЕ ЗЕРНОВЫЕ И ЗЕРНОБОБОВЫЕ КУЛЬТУРЫ В БЕЛАРУСИ ПОСЕЯНЫ НА 91,5% ПЛОЩАДЕЙ
10:59 29.04.2023
На утро 29 апреля2023 года ранние яровые зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи и проса) посеяны на площади 592,1 тыс. га, или 91,5% от плана.
Как сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода, в Витебской области засеяно 102,1 тыс. га (80,8%), в Гомельской - 80,6 тыс. га (84,9%), в Могилевской - 97,0 тыс. га (82,9%).
Брестская, Гродненская и Минская области закончили сев данных культур.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 29.04.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 28.04.2023
Курсы в банках
на 26.04.2023
Конвертация в банках
на 20.04.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте