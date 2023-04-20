На утро 29 апреля2023 года ранние яровые зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи и проса) посеяны на площади 592,1 тыс. га, или 91,5% от плана.

Как сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода, в Витебской области засеяно 102,1 тыс. га (80,8%), в Гомельской - 80,6 тыс. га (84,9%), в Могилевской - 97,0 тыс. га (82,9%).

Брестская, Гродненская и Минская области закончили сев данных культур.