В 2022 году промысловый улов рыбы в искусственных водоемах Гродненской области составил 271,2 тонны.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, наибольший удельный вес в общем объеме улова рыбы в искусственных водоемах занимает карп – 44%. За 2022 год его выловлено 119,2 тонны. Из других видов рыбы 20 тонн промыслового улова в искусственных водоемах приходилось на толстолобика, 3,1 тонны – на амура, 0,3 тонны – на лососевых, 0,2 тонны – на осетровых.

По объему промыслового улова рыбы лидируют организации Сморгонского района (100 тонн), на долю которых приходится 36,9% областного промыслового улова рыбы.

За 2022 год организациями, осуществляющими рыбохозяйственную деятельность, реализовано 232,1 тонны рыбы. При этом работникам и населению реализовано 181,7 тонны рыбы (78,3% от общего объема продажи), торговым организациям – 10,6 тонны (4,6%).