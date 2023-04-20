|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|29.04.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В ВОДОЕМАХ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2022 ГОДУ ВЫЛОВЛЕНО 271,2 ТОННЫ РЫБЫ
10:53 29.04.2023
В 2022 году промысловый улов рыбы в искусственных водоемах Гродненской области составил 271,2 тонны.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, наибольший удельный вес в общем объеме улова рыбы в искусственных водоемах занимает карп – 44%. За 2022 год его выловлено 119,2 тонны. Из других видов рыбы 20 тонн промыслового улова в искусственных водоемах приходилось на толстолобика, 3,1 тонны – на амура, 0,3 тонны – на лососевых, 0,2 тонны – на осетровых.
По объему промыслового улова рыбы лидируют организации Сморгонского района (100 тонн), на долю которых приходится 36,9% областного промыслового улова рыбы.
За 2022 год организациями, осуществляющими рыбохозяйственную деятельность, реализовано 232,1 тонны рыбы. При этом работникам и населению реализовано 181,7 тонны рыбы (78,3% от общего объема продажи), торговым организациям – 10,6 тонны (4,6%).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 29.04.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 28.04.2023
Курсы в банках
на 26.04.2023
Конвертация в банках
на 20.04.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте