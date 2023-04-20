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ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ 100 ЛЕГКОВЫХ АВТО ОЖИДАЮТ ВЪЕЗДА В ПОЛЬШУ ИЗ БЕЛАРУСИ
10:21 29.04.2023
Более 100 легковых авто ожидают въезда в Польшу. Об этом сообщает Госпогранкомитет.
«По состоянию на 10:00 существенное количество авто ожидает въезда в ЕС перед единственным функционирующим для легкового транспорта 🇵🇱польским пунктом пропуска Тересполь (Брест)», - говорится в сообщении ведомства.
С начала недели его сотрудники оформляли в среднем 35% легковых автомобилей от нормы.
Грузовой транспорт фиксируется перед литовскими пунктами пропуска Мядининкай (Каменный Лог), Шальчининкай (Бенякони) и польским — Кукурыки (Козловичи).
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