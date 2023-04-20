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ЭКОНОМИКА РБ
ЭНЕРГЕТИКИ БЕЛАРУСИ В 2023 ГОДУ ПРОВЕДУТ БОЛЕЕ 2 ТЫСЯЧ ОБСЛЕДОВАНИЙ ПОДСТАНЦИЙ С ПОМОЩЬЮ ТЕПЛОВИЗОРОВ
09:37 29.04.2023
Энергетики Беларуси в 2023 году проведут более 2 тысяч обследований подстанций с помощью тепловизоров. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.
Диагностика высоковольтного оборудования с использованием современных тепловизионных приборов выполняется эксплуатационным персоналом подстанций дважды в год, в том числе с применением беспилотников.
Это позволяет в диапазоне инфракрасного излучения с высокой точностью на ранней стадии выявлять скрытые дефекты оборудования без его вывода в ремонт и оперативно устранять их. Таким образом риски технологических нарушений сводятся к минимуму.
Во время тепловизионного мониторинга обследуются силовые трансформаторы и высоковольтные вводы, контактные соединения, коммутационные аппараты и другие нагруженные током узлы.
Тепловизоры помогают энергетикам оценивать и состояние тепловых сетей. В текущем году около 2,5 тыс. км из них прошли такую диагностику.
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