Энергетики Беларуси в 2023 году проведут более 2 тысяч обследований подстанций с помощью тепловизоров. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.

Диагностика высоковольтного оборудования с использованием современных тепловизионных приборов выполняется эксплуатационным персоналом подстанций дважды в год, в том числе с применением беспилотников.

Это позволяет в диапазоне инфракрасного излучения с высокой точностью на ранней стадии выявлять скрытые дефекты оборудования без его вывода в ремонт и оперативно устранять их. Таким образом риски технологических нарушений сводятся к минимуму.

Во время тепловизионного мониторинга обследуются силовые трансформаторы и высоковольтные вводы, контактные соединения, коммутационные аппараты и другие нагруженные током узлы.

Тепловизоры помогают энергетикам оценивать и состояние тепловых сетей. В текущем году около 2,5 тыс. км из них прошли такую диагностику.