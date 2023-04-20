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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТРОЕНО 893 НОВЫЕ КВАРТИРЫ


18:10 28.04.2023

В январе-марте 2023 г. организациями всех форм собственности Гомельской области построено 893 новые квартиры.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 87,1 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 46,2 тыс. квадратных метров общей площади, или 53% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 28,7 тыс. квадратных метров.

Для многодетных семей введено 18,3 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 24,7 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 28,4% от общего ввода по области.
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