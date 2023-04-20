Управление Департамента финансовых расследований КГК по Брестской области выявило незаконную деятельность руководителя частной компании, реализующей парфюмерные и косметические товары, в том числе в интернете.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГ Беларуси, руководитель и фактический собственник частного предприятия на протяжении более 5 лет инициировал регистрацию в городах Бресте, Барановичи, Гродно и Минске взаимозависимых, подконтрольных ему 6 частных организаций, использующих упрощенную систему налогообложения. Эти предприятия он без производственной на то необходимости вовлек в осуществляемый ЧП вид деятельности.

Искусственно распределяя выручку между вышеуказанными подконтрольными субъектами хозяйствования, руководитель занизил налоговую базу предприятия.

В результате незаконного использования преимущества специального режима налогообложения уклонился от уплаты налога на прибыль и налога на добавленную стоимость на общую сумму свыше 250 тыс. рублей.

За уклонение от уплаты налогов возбуждено уголовное дело.