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ЭКОНОМИКА РБ
РУКОВОДИТЕЛЬ ЧАСТНОЙ КОМПАНИИ В БРЕСТЕ НЕ ДОПЛАТИЛ В БЮДЖЕТ БОЛЕЕ 250 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
18:03 28.04.2023
Управление Департамента финансовых расследований КГК по Брестской области выявило незаконную деятельность руководителя частной компании, реализующей парфюмерные и косметические товары, в том числе в интернете.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГ Беларуси, руководитель и фактический собственник частного предприятия на протяжении более 5 лет инициировал регистрацию в городах Бресте, Барановичи, Гродно и Минске взаимозависимых, подконтрольных ему 6 частных организаций, использующих упрощенную систему налогообложения. Эти предприятия он без производственной на то необходимости вовлек в осуществляемый ЧП вид деятельности.
Искусственно распределяя выручку между вышеуказанными подконтрольными субъектами хозяйствования, руководитель занизил налоговую базу предприятия.
В результате незаконного использования преимущества специального режима налогообложения уклонился от уплаты налога на прибыль и налога на добавленную стоимость на общую сумму свыше 250 тыс. рублей.
За уклонение от уплаты налогов возбуждено уголовное дело.
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