Бюджет Гродненской области в январе-марте 2023 года пополняли 15,8 тыс. организаций, 27,3 тыс. индивидуальных предпринимателей и 627,0 тыс. физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, в консолидированный бюджет области за 1 квартал 2023 года поступило 853,5 млн рублей, что в сопоставимых ценах на 33,0% больше аналогичного периода прошлого года.

Основной объем доходов консолидированного бюджета сформирован за счет поступлений от организаций – почти 95,0%.

Поступления от индивидуальных предпринимателей сложились в размере 27,4 млн рублей, физическими лицами внесено в бюджет 18,3 млн рублей, что составляет 3,2% и 2,1% поступлений соответственно.