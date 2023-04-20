Национальный центр маркетинга со 2 мая 2023 г. начинает прием документов во всех областных центрах для оказания услуги по обращению в Министерство иностранных дел за проставлением апостиля на документах и консульской легализацией документов. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в Национальном центре маркетинга.

Легализация – это специальная процедура, направленная на придание официальным документам юридической силы для их предоставления в компетентные органы за рубежом.

Под официальными документами понимаются оформленные в установленном порядке документы, составленные на территории Беларуси государственными органами или организациями.

Легализация документов может осуществляться:

в форме проставления апостиля для документов, предоставляемых в странах-участницах Гаагской конвенции об отмене требований легализации иностранных официальных документов (подписана 5 октября 1961 года);

в форме консульской легализации для документов, предоставляемых в странах, не являющихся участницами Гаагской конвенции.

Документы принимаются в областных филиалах центра с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00 по предварительной записи.

Предварительная запись осуществляется с понедельника по четверг с 17.00 до 18.00 по телефонам:

Минск: +375 (17) 204-88-53,

Брест: +375 (162) 25-14-06,

Витебск: +375 (212) 36-90-75,

Гомель: +375 (232) 32-33-45,

Гродно: +375 (152) 55-93-92,

Могилев: +375 (222) 71-23-40.