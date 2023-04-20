|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|28.04.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПАДЕНИЕ РОЗНИЧНОГО ТОВАРООБОРОТА В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА I КВАРТАЛ УСКОРИЛОСЬ ДО 2,3%
17:00 28.04.2023
В Гомельской области розничный товарооборот в I квартале 2023 г. составил 1950,5 млн рублей, или 97,7% в сопоставимых ценах к уровню I квартала 2022 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 92,8% розничного товарооборота области, в I квартале 2023 г. составил 1 809,3 млн рублей, или 98,1% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Оптовый товарооборот в I квартале 2023 г. составил 2256,7 млн рублей, или 94,5% в сопоставимых ценах к уровню I квартала 2022 г.
Товарооборот общественного питания в I квартале 2023 г. составил 105 млн рублей, или 108,9% в сопоставимых ценах к уровню I квартала 2022 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 28.04.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 28.04.2023
Курсы в банках
на 26.04.2023
Конвертация в банках
на 20.04.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте