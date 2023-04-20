В Гомельской области розничный товарооборот в I квартале 2023 г. составил 1950,5 млн рублей, или 97,7% в сопоставимых ценах к уровню I квартала 2022 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 92,8% розничного товарооборота области, в I квартале 2023 г. составил 1 809,3 млн рублей, или 98,1% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в I квартале 2023 г. составил 2256,7 млн рублей, или 94,5% в сопоставимых ценах к уровню I квартала 2022 г.

Товарооборот общественного питания в I квартале 2023 г. составил 105 млн рублей, или 108,9% в сопоставимых ценах к уровню I квартала 2022 г.