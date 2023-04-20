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ЭКОНОМИКА РБ
ЛАБОРАТОРИИ СОВРЕМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ И ПЛАЗМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОТКРЫЛИ В «ВЕЛИКОМ КАМНЕ»
16:55 28.04.2023
В индустриальном парке «Великий камень» 27 апреля 2023 года состоялось открытие китайско-белорусских международных лабораторий современных функциональных материалов и плазменных технологий.
Как сообщает сайт парка, проекты лабораторий будут реализовываться в «Великом камне» при участии ООО «КБВАЦИР» совместно с НАН Беларуси, ИТМО имени А.В. Лыкова, Институтом ядерных проблем и Кафедрой физики твердого тела и нанотехнологий БГУ.
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