ЭКОНОМИКА РБ

ЛАБОРАТОРИИ СОВРЕМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ И ПЛАЗМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОТКРЫЛИ В «ВЕЛИКОМ КАМНЕ»

16:55 28.04.2023 В индустриальном парке «Великий камень» 27 апреля 2023 года состоялось открытие китайско-белорусских международных лабораторий современных функциональных материалов и плазменных технологий. Как сообщает сайт парка, проекты лабораторий будут реализовываться в «Великом камне» при участии ООО «КБВАЦИР» совместно с НАН Беларуси, ИТМО имени А.В. Лыкова, Институтом ядерных проблем и Кафедрой физики твердого тела и нанотехнологий БГУ.