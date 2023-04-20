Представители Министерства образования во время состоявшегося семинара «Абитуриенту-2023. Об экзаменах и порядке поступления от экспертов Минобразования» подробно рассказали о новациях выпускной кампании за курс базовой и средней школы, в том числе о проведении централизованного экзамена; особенностях приемной кампании в учреждения образования, реализующих образовательные программы профессионально-технического и среднего специального образования и проинформировали о нюансах проведения вступительной кампании в учреждения высшего образования.

Эксперты отметили, что в 2022 и 2023 годах приняты акты законодательства, существенно изменяющие подходы к организации и проведению выпускных экзаменов по итогам обучения на II и III ступенях общего среднего образования, вступительной кампании в учреждения образования, аттестации учащихся.

Заместитель начальника главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования – начальник управления общего среднего образования Министерства образования Ирина Каржова сообщила, что в этом учебном году учащиеся 9 и 11-х классов будут сдавать выпускные экзамены в новом формате.

Так, учащимся 9-х классов предстоит сдать 4 выпускных экзамена, которые будут проводиться с 1 по 9 июня в учреждениях общего среднего образования. Экзамены будут проходить по следующим предметам: «Русский язык» и «Белорусский язык» в форме изложения, «Математика» – контрольная работа и «История Беларуси» в устной форме по билетам, которые утверждены Министерством образования. Весь остальной порядок проведения выпускных экзаменов для 9-х классов остался прежним.

«Более серьезные изменения коснулись выпускной кампании в 11-м классе. В этом году одиннадцатиклассникам предстоит пройти итоговую аттестацию в новом формате в виде централизованного экзамена по двум учебным предметам – «Русский язык» или «Белорусский язык» по выбору учащегося и второй экзамен по предмету по выбору учащегося из перечня предметов, по которым предусмотрено проведение ЦТ. Результаты ЦЭ будут засчитываться при выставлении итоговой отметки по данному предмету, а также при поступлении в учреждения высшего образования», – подчеркнула эксперт, которую цитирует пресс-центр Минобразования.

Ирина Каржова остановилась и на причинах изменения формата итоговой аттестации в 11-м классе. В первую очередь, это направлено на уменьшение нагрузки выпускников. Далее, унифицированы формы проведения итоговых и вступительных испытаний. Если раньше это была контрольная работа, изложение по языкам и устные экзамены по Истории Беларуси и иностранным языкам, а при поступлении в вузы надо было писать тесты, то сегодня – единая подготовка, единая форма проведения экзамена.

Увеличена и ответственность учителя за результаты своей деятельности при автоматическом совмещении итоговой аттестации и вступительной кампании в вузы.

По информации начальника главного управления профессионального образования Министерства образования Сергея Пищова отличительной особенностью поступления в учреждения высшего образования абитуриентов, окончивших школы два и более лет назад, будет являться то, что они должны будут сдать централизованное тестирование по трем предметам. Следовательно, с 10 мая по 1 июня им следует зарегистрироваться на ЦТ, потому что централизованный экзамен эта категория абитуриентов сдавать не будет.

Дальше, имея на руках три сертификата централизованного тестирования, аттестат об общем среднем образовании, медсправку, другие документы из числа перечисленных в правилах приема, нужно подать документы в приемную комиссию на выбранную специальность и участвовать в конкурсе на бюджет или на платные места.

Также у этой категории абитуриентов есть возможность поступления и на условиях целевой подготовки. В этом случае нужно свой аттестат с 1 по 6 июня вместе с договором о целевой подготовке и другими документами подать в приемную комиссию и также участвовать в конкурсе на поступление на целевые места.

Сергей Пищов поделился самым простым способом заключить договор о целевой подготовке: «Следует дождаться 1 мая. Затем по той специальности, на которую вы планируете поступать на условиях целевой подготовки, на сайте учреждения высшего образования посмотреть, какие предприятия подали заявки и готовы заключать договоры о целевой подготовке. Далее нужно обратиться непосредственно на выбранное предприятие и заключить этот договор. Если будут возникать дополнительные вопросы, можно обратиться на горячую линию приемной комиссии выбранного вуза и получить на них ответы».

В свою очередь заместитель начальника главного управления профессионального образования - начальник управления профессионально-технического и среднего специального образования Александра Петрова рассказала, как выпускнику колледжа поступить в вуз на условиях целевой подготовки, если итоговая аттестация и получение диплома в учреждении состоятся в конце июня.

Так, Министерством образования на прошлой неделе были направлены письма в учреждения образования, реализующие образовательные программы среднего специального образования, в которых рекомендована возможность перевода обучающихся, которые заключили договоры о целевой подготовке до 15 мая, на индивидуальный план обучения. Это предусмотрено соответствующей статьей Кодекса об образовании. Таким образом будет обеспечена возможность сдачи итоговой аттестации в соответствии с индивидуальным планом в более короткие сроки.

«Единственное, хочу предупредить тех, кто претендует на такое поступление, что готовиться им к итоговой аттестации – либо в форме госэкзамена, либо в форме защиты диплома придется в сжатые сроки. Здесь и мы, и учреждения идут навстречу», – уточнила Александра Петрова.

Представитель ведомства сделала акцент, что на уровень профессионально-технического и среднего специального образования также возможно обучение на условиях целевой подготовки: «Здесь существенных изменений в этом году не произошло. Информация о поданных заявках на специалистов среднего специального и профессионально-технического образования, а также об организациях-заказчиках будет размещена на сайтах учредителей. Любой может узнать, куда нужно пойти и заключить договоры. Следует также держать связь с самими учреждениями образования – они подскажут, в какую организацию обратиться тем, кто хочет у них учиться и работать потом в определенной организации».