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ЭКОНОМИКА РБ
НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ ПРИНУДИТЕЛЬНО ВЗЫСКАЛИ БОЛЕЕ 3,4 МЛН РУБЛЕЙ
15:41 28.04.2023
За январь-март 2023 года налоговыми органами Брестской области в принудительном порядке взыскано 3 499,1 тыс. рублей, или 0,6% от поступивших в бюджет платежей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, со счетов плательщиков, несвоевременно рассчитывающихся с бюджетом, взыскано 958,3 тыс. рублей, со счетов их дебиторов списано 2 530,0 тыс. рублей, изъято из касс 10,8 тыс. рублей наличных.
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