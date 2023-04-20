За январь-март 2023 года налоговыми органами Брестской области в принудительном порядке взыскано 3 499,1 тыс. рублей, или 0,6% от поступивших в бюджет платежей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, со счетов плательщиков, несвоевременно рассчитывающихся с бюджетом, взыскано 958,3 тыс. рублей, со счетов их дебиторов списано 2 530,0 тыс. рублей, изъято из касс 10,8 тыс. рублей наличных.