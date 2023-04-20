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ЭКОНОМИКА РБ


MARK FORMELLE И HISTORIA NATURALIS ПРЕДСТАВИЛИ ПЕРВУЮ СОВМЕСТНУЮ ЛЬНЯНУЮ КОЛЛЕКЦИЮ


15:22 28.04.2023

Mark Formelle и Historia Naturalis показали первую совместную коллекцию, навеянную воспоминаниями о беззаботном детстве в деревне.

Ее разработка и выпуск заняли около года. Показ прошел в минской оранжерее – одном из лучших мест белорусской столицы, чтобы раскрыть идею слияния человека и природы.

В основу коллекции «Все мы из детства» легли авторские принты дизайнеров Historia Naturalis. «Спякотны дзень» посвящен заливным лугам, островкам люпина и бабочкам-лимонницам, а «вячэрнi люпiн» – прохладным сумеркам на взгорке леса. «Мая зязюлечка» навеяна внезапным зовом кукушки, а «багацце» сопровождает популярный символ из белорусского орнамента. В детские модели «прилетели» феи из сказок.

Коллекция выполнена из белорусского льна, а некоторые изделия – из хлопка и вискозы. Есть модели с флореальными и анималистическими принтами. Натуральные ткани приятны на ощупь и текстурой напоминают об истоках и корнях. То, что нельзя забывать, то, о чем нужно помнить. Цвета натуральные – бежевый, кофейный, полынь и корица.

Показ коллекции прошел в оранжерее Ботанического сада. Специально для коллекции диджей Даша Пушкина и Алексей Благодао создали мелодии со звуками природы, записанными в белорусских полях, лесах и на болотах.

Женская одежда в коллекции представлена сарафанами на тонких бретелях, костюмами с летящими брюками, платьями и юбками. Мужчинам доступны стильные футболки и льняные костюмы. А для девочек созданы сказочные платья с волшебными принтами.

Коллекция предназначена для поздней весны и лета. На днях она появится в сети магазинов Mark Formelle.
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