Сервис маркетинговых решений с использованием нейронной сети разрабатывают студенты БГУ и БГУИР.

Идея проекта AdWise принадлежит третьекурснику факультета прикладной математики и информатики БГУ Александру Лукашевичу и четверокурснику БГУИР Максиму Юшкевичу.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, сервис представляет собой агрегатор на основе искусственного интеллекта, который генерирует стратегии продвижения коммерческих компаний и разрабатывает актуальные контент-планы для социальных сетей. Пользователю AdWise предстоит лишь ввести запрос и минимальные данные по интересующей сфере бизнеса, а сервис предложит готовую маркетинговую программу по привлечению клиентов, повышению узнаваемости фирмы или удовлетворению любой другой маркетинговой потребности.

Уникальность данного проекта обусловлена широким функционалом. На сегодняшний день сервисов, предоставляющих весь спектр готовых услуг, не существует. Потенциальные конкуренты занимаются решением лишь частных вопросов. Таким образом, по сравнению с аналогами, агрегатор AdWise будет предоставлять наиболее полный пакет маркетинговых услуг в максимально простой и понятной для заказчика форме. Сервис закроет потребности в SMM, рекламных креативах, таргетинге, email-маркетинге, SEO и PPC, разработке сайтов, расширении бренда, позиционировании и др. Вследствие этого программа позволит сократить время и расходы фирмы, затраченные на покупку и реализацию перечисленных услуг по отдельности.

В основе работы сервиса лежит готовая открытая модель GPT3. Данная нейронная сеть позволяет автоматизировать общение с клиентом с сохранением понимания и эффективности коммуникации. Также будет проводиться обучение нейросети с целью расширения ее возможностей и постоянной актуализации информации.

Проект сейчас находится на стадии разработки альфа-версии продукта. В ближайшее время будет протестирована первая функция. Дальнейший вектор развития зависит от результатов сбора обратной связи от будущей целевой аудитории. Это начинающие бизнесмены, инфлюенсеры, блогеры и маркетинговые агентства.

На данный момент агрегатор AdWise является резидентом Стартап-центра БГУ. Проект стал финалистом акселерационной программы Space University, а также он был представлен на XXIX Международном форуме по информационно-коммуникационным технологиям «ТИБО-2023». Посетители смогли ознакомиться с продуктом ранней стадии и испытать его функции.