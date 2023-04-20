Грузооборот транспорта Гомельской области в январе-марте 2023 г. составил 2,7 млрд тонно-километров, или 42,6% к январю-марту 2022 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, пассажирооборот в январе-марте составил 371,5 млн пассажиро-километров, или 103,1% к январю-марту 2022 г.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 52,5 млн человек, или 101% к январю-марту 2022 г.

Информация о грузоперевозках транспортных предприятий области не представлена.