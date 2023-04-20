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ЭКОНОМИКА РБ


ДВЕ НОВЫЕ ЭЛЕКТРОЗАРЯДНЫЕ СТАНЦИИ EVIKA ПОЯВИЛИСЬ В МИНСКЕ


14:08 28.04.2023

Две электрозарядные станции Evika появились в Минске (пр-т Рокоссовского, 27 и пр-т Газеты «Звязда», 33).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе РУП «Белтелеком», это двухпостовые станции, 2 х 22 кВт, одновременно заряжаться от которых могут два электрокара или автомобиля с гибридным двигателем. Для полной зарядки батареи переменным током необходимо от 4 до 8 часов.

Таким образом, в сети Evika уже 18 адресов.

Станции находятся в Минске (ул. Бурдейного, 2; ул. Севастопольская, 121; пр. Независимости 129/1; ул. Есенина, 68; ул. Матусевича, 13; ул. Стахановская, 25А; ул. Менделеева, 13; ул. Искалиева, 12/1; ул. Кунцевщина,12; ул. Радужная, 8/1; ул. Гебелева, 7; ул. Асаналиева, 42а; ул. Слесарная, 18; пр-т Рокоссовского, 27; пр-т Газеты «Звязда», 330; в Пинске (ул. Заслонова, 15); в Солигорске (ул. Мира, 40); в Новополоцке (ул. Якуба Коласа, 14).

Стоимость услуги – 0,4 рубля за 1 кВт*ч. Произвести оплату можно картами самых популярных платежных систем.
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