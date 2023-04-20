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ЭКОНОМИКА РБ
ЛУКАШЕНКО ПОТРЕБОВАЛ УСКОРИТЬ ТЕМПЫ МЕЛИОРАЦИИ
13:24 28.04.2023
Лукашенко в ходе поездки 28 апреля в Ветковский район Гомельской области потребовал ускорить темпы мелиорации.
"Очень медленно идет. Надо ускоряться. Сегодня эту копейку (средства на мелиорацию - прим.) вырвали тремя пальцами, а завтра может не быть. И под ответственность руководителей. Надо отвечать, следить за каналами, дамбами, регулировать водный режим. Под подпись каждому руководителю: вот твои поля - отвечай", - заявил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
Он подчеркнул, что надо мгновенно работать, особенно в ряде мест, которые важно спасти в первую очередь.
"Я не о восстановлении, не о мелиорации, а о спасении некоторых участков. Самое тяжелое впечатление - от запущенности полей и отсутствия культуры земледелия. Самое страшное это", - отметил Лукашенко.
Он акцентировал внимание, что вложенные сейчас в мелиорацию деньги надо расходовать эффективно, и в последующем следить за состоянием этих территорий.
"Чтобы мы, вложив деньги... А наши дети потом опять не разворачивали эту работу. Железная должна быть дисциплина. Поддерживать надо. Это золотые земли", - сказал Лукашенко.
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