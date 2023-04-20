Лукашенко в ходе поездки 28 апреля в Ветковский район Гомельской области потребовал ускорить темпы мелиорации.

"Очень медленно идет. Надо ускоряться. Сегодня эту копейку (средства на мелиорацию - прим.) вырвали тремя пальцами, а завтра может не быть. И под ответственность руководителей. Надо отвечать, следить за каналами, дамбами, регулировать водный режим. Под подпись каждому руководителю: вот твои поля - отвечай", - заявил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Он подчеркнул, что надо мгновенно работать, особенно в ряде мест, которые важно спасти в первую очередь.

"Я не о восстановлении, не о мелиорации, а о спасении некоторых участков. Самое тяжелое впечатление - от запущенности полей и отсутствия культуры земледелия. Самое страшное это", - отметил Лукашенко.

Он акцентировал внимание, что вложенные сейчас в мелиорацию деньги надо расходовать эффективно, и в последующем следить за состоянием этих территорий.

"Чтобы мы, вложив деньги... А наши дети потом опять не разворачивали эту работу. Железная должна быть дисциплина. Поддерживать надо. Это золотые земли", - сказал Лукашенко.