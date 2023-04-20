|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|28.04.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ГОСПОГРАНКОМИТЕТ ФИКСИРУЕТ НАИБОЛЬШЕЕ СКОПЛЕНИЕ ТРАНСПОРТА НА ВЪЕЗД В ПОЛЬШУ
12:40 28.04.2023
Наибольшее скопление транспорта — на въезд в Польшу. Об этом сообщает Госпогракомитет Беларуси.
«Польская сторона продолжает игнорировать двусторонние договоренности, создавая очереди на границе», - говорится в сообщении ведомства.
На протяжении суток не менее 170 грузовиков находились в очереди перед польским пунктом пропуска Кукурыки (Козловичи). Сотрудники сопредельных контрольных служб оформили 64% транспорта от нормы.
Перед польским пунктом пропуска Тересполь (Брест) в течение суток въезда ожидали около 250 легковых автомобилей. Сотрудники сопредельного пункта пропуска пропустили на свою территорию всего 36% авто.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 28.04.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 27.04.2023
Курсы в банках
на 26.04.2023
Конвертация в банках
на 20.04.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте