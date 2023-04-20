Наибольшее скопление транспорта — на въезд в Польшу. Об этом сообщает Госпогракомитет Беларуси.

«Польская сторона продолжает игнорировать двусторонние договоренности, создавая очереди на границе», - говорится в сообщении ведомства.

На протяжении суток не менее 170 грузовиков находились в очереди перед польским пунктом пропуска Кукурыки (Козловичи). Сотрудники сопредельных контрольных служб оформили 64% транспорта от нормы.

Перед польским пунктом пропуска Тересполь (Брест) в течение суток въезда ожидали около 250 легковых автомобилей. Сотрудники сопредельного пункта пропуска пропустили на свою территорию всего 36% авто.