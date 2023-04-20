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ЭКОНОМИКА РБ
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-МАРТЕ СНИЗИЛОСЬ НА 0,3%
12:08 28.04.2023
В январе-марте 2023 г. в хозяйствах всех категорий Гомельской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 502,7 млн рублей, или в сопоставимых ценах 99,7% к уровню января-марта 2022 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 486,8 млн рублей или в сопоставимых ценах на 0,2% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.
В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 47,4 тыс. тонн, что на 0,9% больше, чем в январе-марте 2022 г., яиц – 100,04 млн штук (на 1,3% больше), молока – 210,3 тыс. тонн (99,3%).
В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 44,9 тыс. тонн и по сравнению с январем-мартом 2022 г. увеличилось на 1,9%, производство яиц – 90,7 млн штук (на 1,4% больше), молока произведено 206 тыс. тонн (99,5%).
На 1 апреля 2023 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 615,3 тыс. голов крупного рогатого скота, или 101% к уровню 1 апреля 2022 г., в том числе коров – 209,8 тыс. голов (99,7%). Численность свиней составила 249,7 тыс. голов (92,9%).
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