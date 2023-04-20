ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
28.04.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-МАРТЕ СНИЗИЛОСЬ НА 0,3%


12:08 28.04.2023

В январе-марте 2023 г. в хозяйствах всех категорий Гомельской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 502,7 млн рублей, или в сопоставимых ценах 99,7% к уровню января-марта 2022 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 486,8 млн рублей или в сопоставимых ценах на 0,2% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 47,4 тыс. тонн, что на 0,9% больше, чем в январе-марте 2022 г., яиц – 100,04 млн штук (на 1,3% больше), молока – 210,3 тыс. тонн (99,3%).

В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 44,9 тыс. тонн и по сравнению с январем-мартом 2022 г. увеличилось на 1,9%, производство яиц – 90,7 млн штук (на 1,4% больше), молока произведено 206 тыс. тонн (99,5%).

На 1 апреля 2023 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 615,3 тыс. голов крупного рогатого скота, или 101% к уровню 1 апреля 2022 г., в том числе коров – 209,8 тыс. голов (99,7%). Численность свиней составила 249,7 тыс. голов (92,9%).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 28.04.2023
валюта курс
EUR 3.2408
USD 2.9360
RUB 3.5959
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.04.2023
валюта курс +/-
EUR 3.2450 +0.0225
USD 2.9360 -0.0011
RUB 3.5959 -0.0014
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.04.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1800 3.2050
USD 2.9110 2.9220
RUB 2.7000 3.6300
подробнее

Конвертация в банках
на 20.04.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0900 1.0917
EUR/RUB 88.0000 116.3000
USD/RUB 80.5000 106.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте