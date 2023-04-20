В Минске 27 апреля 2023 года открылась республиканская выставка научно-методической литературы, педагогического опыта и творчества учащейся молодежи.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, на выставке представлены более 4 тысяч научно-методических материалов, методических разработок, проектов и презентаций.

Кроме того, свои материалы презентуют учреждения всех уровней образования. Только от учреждений общего среднего образования будет представлено более 300 материалов.

На протяжении 3-х дней в рамках экспозиции будут организованы семинары, конференции, мастер-классы, работы технического творчества, тематические галереи, стендовые презентации и многое другое.

В выставке примут участие такие учреждения как Республиканский институт высшей школы, Республиканский институт профессионального образования, Академия последипломного образования, Национальный институт образования, Национальный центр художественного творчества детей и молодежи, Национальный детский образовательно-оздоровительный центр «Зубренок», Национальный детский технопарк, Республиканский центр экологии и краеведения, Издательство «Адукацыя і выхаванне» и др.

На выставочном стенде Национального института образования будут представлены учебные издания, методические материалы, печатные издания по основным составляющим воспитания: идеологическое, гражданское и патриотическое воспитание; духовно-нравственное воспитание; семейное воспитание, экономическое, трудовое и профессиональное воспитание; экологическое воспитание; воспитание культуры безопасной жизнедеятельности и здорового образа жизни и др. Материалы будут представлены таким образом, чтобы показать системность и преемственность воспитания в учебной и внеучебной деятельности.

Академия последипломного образования презентует Республиканский ресурсный центр по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию учащихся, который является координатором деятельности в республике по данному направлению воспитательной работы, а также работы региональных ресурсных центров.

Национальный центр художественного творчества детей и молодежи проведет интерактивный культурно-образовательный квест «Скарбы краiны» в рамках презентации проекта Республиканских интернет-квестов «Мастацтва падарожнiчаць». Многим будет интересны виртуальные мастер-классы педагогов дополнительного образования детей и молодежи.

Национальный детский технопарк организует работу интерактивных площадок по современным направлениям технического творчества: робототехника, инженерный дизайн CAD, беспилотные летательные аппараты, графический дизайн. Детский технопарк также представит интерактивную площадку «Атомные технологии – технологии, меняющие мир».

На выставке будет организован профориентационный коучинг-пункт #ПрофиБудуЯ. Задача пункта — профориентационное тестирование с использованием современных компьютерных технологий.

Посетители смогут ознакомиться с выставкой методической литературы актуального педагогического опыта в сфере дополнительного образования детей и молодежи технического профиля, дополнительного образования одаренных детей и молодежи и выставкой творческих работ учащихся учреждений образования республики.

В рамках программы мероприятий выставки запланирован и «Международный научно-методический саммит экспертов «Современные парадигмы дополнительного образования детей и молодежи: диалектика развития». Концепция мероприятия предполагает участие ведущих экспертов Российской Федерации в области дополнительного образования детей, а также представителей учреждений, являющихся участниками Евразийской Ассоциации дополнительного образования детей.

Проведение международного саммита экспертов станет важным шагом на пути к интеграции систем дополнительного образования Беларуси и России, выработке эффективных стратегий в развитии качества дополнительного образования детей и молодежи.