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ЭКОНОМИКА РБ
МАРТ НАМЕРЕНО МАКСИМАЛЬНО ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛЮ В БЕЛАРУСИ
10:34 28.04.2023
Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) намерено максимально отрегулировать торговлю в интернете. Такая информация прозвучала в эфире телеканала «Беларусь 1».
В ведомстве отмечают, что белорусы стали чаще совершать покупки в интернет-магазинах. Доля продаж онлайн постоянно растет, как и число самих площадок в сети. Сейчас в Беларуси зарегистрировано около 30 тыс. интернет-ресурсов, большинство из них в столице и Минской области.
В связи с этим Министерство антимонопольного регулирования и торговли намерено максимально отрегулировать это направление.
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