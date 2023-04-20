|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|28.04.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ВЫЛОВ РЫБЫ В ВОДОЕМАХ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В 2022 ГОДУ СНИЗИЛСЯ НА 20,6%
10:26 28.04.2023
В 2022 году в естественных и искусственных водоемах Гомельской области выловлено 691,9 тонны рыбы, или 79,4% к уровню 2021 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, рыбохозяйственными организациями в искусственных водоемах выловлено 557,2 тонны (80,5% от общего объема промыслового улова рыбы), в естественных – 134,7 тонны (19,5%).
Наибольший удельный вес в общем объеме промыслового улова рыбы в искусственных водоемах занимает карп – 75,7%. За 2022 год его выловлено 421,8 тонны. Из других видов рыбы 56,8 тонны промыслового улова в искусственных водоемах приходилось на толстолобика, 12,3 тонны – на амура, 2,3 тонны – на сомовые.
По объему промыслового улова рыбы лидируют организации Житковичского и Петриковского районов (391,4 тонны и 205,8 тонны соответственно), на долю которых приходится 86,3% общего промыслового улова рыбы в области.
За 2022 год организациями, осуществляющими рыбохозяйственную деятельность, реализовано 691,8 тонны рыбы. При этом работникам и населению реализовано 357,1 тонны рыбы (51,6% от общего объема продажи), торговым организациям – 110,7 тонны (16%).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 28.04.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 27.04.2023
Курсы в банках
на 26.04.2023
Конвертация в банках
на 20.04.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте