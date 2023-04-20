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ЭКОНОМИКА РБ


ВЫЛОВ РЫБЫ В ВОДОЕМАХ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В 2022 ГОДУ СНИЗИЛСЯ НА 20,6%


10:26 28.04.2023

В 2022 году в естественных и искусственных водоемах Гомельской области выловлено 691,9 тонны рыбы, или 79,4% к уровню 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, рыбохозяйственными организациями в искусственных водоемах выловлено 557,2 тонны (80,5% от общего объема промыслового улова рыбы), в естественных – 134,7 тонны (19,5%).

Наибольший удельный вес в общем объеме промыслового улова рыбы в искусственных водоемах занимает карп – 75,7%. За 2022 год его выловлено 421,8 тонны. Из других видов рыбы 56,8 тонны промыслового улова в искусственных водоемах приходилось на толстолобика, 12,3 тонны – на амура, 2,3 тонны – на сомовые.

По объему промыслового улова рыбы лидируют организации Житковичского и Петриковского районов (391,4 тонны и 205,8 тонны соответственно), на долю которых приходится 86,3% общего промыслового улова рыбы в области.

За 2022 год организациями, осуществляющими рыбохозяйственную деятельность, реализовано 691,8 тонны рыбы. При этом работникам и населению реализовано 357,1 тонны рыбы (51,6% от общего объема продажи), торговым организациям – 110,7 тонны (16%).
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