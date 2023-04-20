Предприятия Беларуси представляют свою продукцию и услуги на многопрофильной выставке Zimbabwe International Trade Fair, которая проходит с 25 по 29 апреля 2023 г. в Булавайо (Зимбабве).

Оператором экспозиции Made in Belarus является выставочное предприятие «Белинтерэкспо» Белорусской торгово-промышленной палаты, которое с 2018 года в Зимбабве представляет белорусские предприятия на коллективных стендах Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ВП «Белинтерэкспо», среди участников выставки из Беларуси представлены такие компании, как Волковысское ОАО «Беллакт», ОАО «Лидахлебопродукт», УПП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов», ОАО «БЕЛАЗ» - управляющая компания холдинга БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», ООО «Сохра», ОАО «АМКОДОР – управляющая компания холдинга», ООО «АФТРЕЙД», УП «Минскинтеркапс», ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов», ОАО «Камволь» и ОАО «Моготекс».

Компания «Беллакт» представляет на многопрофильной выставке молочные каши, сухие молочные смеси для детей, а ОАО «Лидахлебопродукт» предлагает свою мукомольную продукцию и полуфабрикаты мучных изделий. Сморгонский комбинат хлебопродуктов – овсяную муку и хлопья.

Отрасль машиностроения на выставке представляют ОАО «БЕЛАЗ» - управляющая компания холдинга и ООО «Сохра» (группа компаний, которая занимается обслуживанием карьерной техники БЕЛАЗ в различных странах мира). Также в рамках экспозиции Made in Belarus уполномоченный поставщик белорусской техники ООО «АФТРЕЙД» на коллективном стенде демонстрирует технику таких известных белорусских брендов как Минский тракторный завод и «АМКОДОР», в частности энергонасыщенный трактор Belarus-2022.3, поставки которого с 2022 года начаты на рынок Зимбабве.

Белорусские предприятия легкой промышленности привезли в Зимбабве широкий ассортимент тканей. ОАО «Камволь» предлагает посетителям выставки ткани школьного и женского ассортимента, а ОАО «Моготекс» - текстильные ткани высочайшего класса, которые могут быть отличной альтернативой тканей из Китая, Индии, Малайзии. Также компания изготавливает как рабочую одежду, так и одежду для силовых структур.

УП «Минскинтеркапс» и ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов» презентуют на выставке Zimbabwe International Trade Fair новинки лекарственных средств.

Zimbabwe International Trade Fair является одной из крупнейших торговых выставок в регионе и привлекает участников из разных стран, которые представляют широкий спектр продуктов и услуг. В этом году в выставке принимает участие 21 страна.