За январь-февраль 2023 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Гомельской области (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 5,8%, рентабельность продаж – 4,9%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 марта 2023 г. составила 7 млрд рублей, в том числе просроченная – 1,3 млрд рублей, или 19,1% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 марта 2023 г. составила 8,4 млрд рублей, в том числе просроченная – 2 млрд рублей, или 24% от общего объема кредиторской задолженности.