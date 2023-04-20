В январе-марте 2023 года организациями всех форм собственности Витебской области построено 605 новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 65,1 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 18,4 тыс. квадратных метров общей площади, или 28,2% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 13,9 тыс. квадратных метров.

Для многодетных семей введено в эксплуатацию 8,3 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 25 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 38,4% от общего ввода по области.