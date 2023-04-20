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ЭКОНОМИКА РБ


ГРОДНЕНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ 2,5 ТЫСЯЧИ ЛИТРОВ МОТОРНОГО МАСЛА


17:37 27.04.2023

Гродненские таможенники пресекли попытку незаконного провоза из Литвы около 2,5 тысячи литров моторного масла.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, нарушение выявлено в пункте пропуска «Бенякони».

По указанным в документах сведениям в транспортном средстве DAF, принадлежащем литовскому перевозчику действительно перевозилось моторное масло. Однако при таможенном досмотре выявлены расхождения фактического количества товара со сведениями, указанными в документах. Предварительная оценочная стоимость незадекларированного товара - более 80 тыс. рублей. Экономия на таможенных платежах составила бы порядка 22 тыс. рублей.

По данному факту Гродненской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст.15.5 КоАП Республики Беларусь (недекларирование либо предоставление недостоверных сведений о товарах). Санкцией данной статьи предусмотрено наложение штрафа в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.
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