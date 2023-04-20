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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМИ НОВОВВЕДЕНИЯМИ НАДЕЮТСЯ ПРИВЛЕЧЬ ЧАСТНЫЙ КАПИТАЛ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ
17:16 27.04.2023
На площадке Минэкономики 26 апреля 2023 года состоялся онлайн-семинар, на котором обсудили ключевые изменения в законодательстве о государственно-частном партнерстве, вступившие в силу в начале текущего года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, участники детально ознакомились с новыми инструментами, предусмотренными законом «О государственно-частном партнерстве», включая особенности бюджетного регулирования проектов ГЧП, новый алгоритм подготовки проектов и заключение соглашений без конкурса.
«Законодательные нововведения должны придать импульс институту ГЧП и обеспечить реализацию инфраструктурных проектов с привлечением частного капитала для решения социально-экономических задач», – отметил первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь.
В семинаре приняли участие представители госорганов, организаций, банков, а также российская компания АО «ТРАНСПРОЕКТ Групп». Компания имеет большой опыт подготовки и непосредственного участия в проектах ГЧП в Российской Федерации и заинтересована в участии в аналогичных проектах в Беларуси.
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