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ЭКОНОМИКА РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА I КВАРТАЛ ПРОСЕЛ НА 0,7%
17:12 27.04.2023
В Витебской области розничный товарооборот в I квартале 2023 г. составил 1612 млн рублей, или 99,3% в сопоставимых ценах к уровню I квартала 2022 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 92,8% розничного товарооборота области, составил 1495,5 млн рублей, или 99,8% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
В I квартале 2023 г. оптовый товарооборот составил 4965,7 млн рублей, или в сопоставимых ценах 150,5% к уровню I квартала 2022 г.
Товарооборот общественного питания в I квартале 2023 г. составил 88,3 млн рублей, или 111% в сопоставимых ценах к уровню I квартала 2022 г.
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