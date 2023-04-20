В Витебской области розничный товарооборот в I квартале 2023 г. составил 1612 млн рублей, или 99,3% в сопоставимых ценах к уровню I квартала 2022 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 92,8% розничного товарооборота области, составил 1495,5 млн рублей, или 99,8% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

В I квартале 2023 г. оптовый товарооборот составил 4965,7 млн рублей, или в сопоставимых ценах 150,5% к уровню I квартала 2022 г.

Товарооборот общественного питания в I квартале 2023 г. составил 88,3 млн рублей, или 111% в сопоставимых ценах к уровню I квартала 2022 г.