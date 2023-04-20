В Беларуси с 1 мая увеличиваются размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, с 1 мая по 31 июля 2023 г. государственные пособия семьям, воспитывающим детей, устанавливаются в следующих размерах:

пособие в связи с рождением ребенка (единовременное):

при рождении первого ребенка - 10 БПМ, или 3 521,30 рубля; при рождении второго и последующих детей - 14 БПМ, или 4 929,82 рубля;

пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности (единовременное) - 100% БПМ, или 352,13 рубля;

пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет (ежемесячное) - 50% БПМ, или 176,07 рубля;

пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, предусмотренных законодательством (ежемесячное): на детей старше 3 лет, воспитываемых в таких семьях (кроме ребенка-инвалида) - 50% БПМ, или 176,07 рубля; на ребенка-инвалида старше 3 лет - 70% БПМ, или 246,49 рубля;

пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет (ежемесячное): с I и II степенью утраты здоровья до исполнения ребенку 18 лет и с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребенку возраста 3 лет - 100% БПМ, или 352,13 рубля; с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку возраста 3 лет - 120% БПМ, или 422,56 рубля;

пособие на детей в возрасте до 18 лет, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ежемесячное) - 70% БПМ, или 246,49 рубля.