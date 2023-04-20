ЭКОНОМИКА РБ

МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В 33-Й МЕЖДУНАРОДНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ВЫСТАВКЕ БЕЛАГРО-2023

15:35 27.04.2023 Минский моторный завод примет участие в 33-й международной специализированной выставке Белагро-2023 – крупнейшем мероприятии, посвященном сельскому хозяйству и агропромышленному комплексу. Об этом сообщает Telegram-канал ОАО "Управляющая компания холдинга «Минский моторный завод». Согласно информации, выставочные экспонаты Минского моторного завода будут представлены новейшими модификациями двигателей, дизель-генераторными установками, прицеп-станциями и дизель-насосными установками. Белорусская агропромышленная неделя пройдет с 6 по 11 июня в выставочном центре Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень». Коллективные экспозиции представят Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Министерство промышленности, Национальная академия наук Беларуси, Концерн «Белгоспищепром», Белкоопсоюз, все области республики.