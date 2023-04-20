Грузооборот транспорта Витебской области в январе-марте 2023 г. составил 327,2 млн тонно-километров, или 84% к соответствующему периоду 2022 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, пассажирооборот в январе-марте 2023 г. составил 298,7 млн пассажиро-километров, или 106,8% к соответствующему периоду 2022 года.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 38 млн человек, или 102,3% к январю-марту 2022 г.

Информация о грузоперевозках транспортных организаций региона не представлена.