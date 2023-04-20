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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗООБОРОТ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-МАРТЕ УПАЛ НА 16%
15:13 27.04.2023
Грузооборот транспорта Витебской области в январе-марте 2023 г. составил 327,2 млн тонно-километров, или 84% к соответствующему периоду 2022 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, пассажирооборот в январе-марте 2023 г. составил 298,7 млн пассажиро-километров, или 106,8% к соответствующему периоду 2022 года.
Услугами пассажирского транспорта воспользовались 38 млн человек, или 102,3% к январю-марту 2022 г.
Информация о грузоперевозках транспортных организаций региона не представлена.
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