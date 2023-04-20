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ЭКОНОМИКА РБ
ПВТ МОЖЕТ ВЫСТУПИТЬ ДИАЛОГОВОЙ ПЛОЩАДКОЙ МЕЖДУ ОТРАСЛЯМИ И IT-БИЗНЕСОМ
14:58 27.04.2023
Парк высоких технологий (ПВТ) может выступить диалоговой площадкой между отраслями и IT-бизнесом. Об этом заявил заместитель директора администрации ПВТ Кирилл Залесский на площадке международного IT-форума «ТИБО-2023» в ходе обсуждения вопросов взаимодействия государства и бизнеса в сфере цифровой трансформации различных секторов экономики.
Кирилл Залесский акцентировал внимание на стимулировании активной работы компаний-резидентов на цифровизацию внутри Беларуси.
«ПВТ может выступить диалоговой площадкой для информационного обмена, где на постоянной основе мы будем искать решения проблемных вопросов по конкретным отраслевым направлениям с участием специалистов Минсвязи, отраслевых министерств и резидентов Парка», – подчеркнул Кирилл Залесский.
«Назрела потребность более широко информировать белорусские организации и предприятия о существующих продуктах компаний-резидентов Парка, как они могут решить проблемы заказчика», – отметил Кирилл Залесский.
В рамках дискуссии было высказано предложение о необходимости проведения встреч с презентацией конкретных кейсов резидентов ПВТ перед белорусскими предприятиями.
«Нам важно наладить продуктивный диалог между заказчиками цифровизации в лице предприятий и подрядчиками в лице компаний ПВТ», - сделал акцент Кирилл Залесский.
В мероприятии приняли участие руководство администрации Парка высоких технологий, Министерства связи и информатизации, а также несколько десятков компаний-резидентов ПВТ.
Как сообщает сайт ПВТ, на встрече обсуждались вопросы стратегии цифрового развития, плана предстоящих мероприятий, финансирования цифровых проектов. Отдельно акцент был сделан на необходимости усиления экспертизы при анализе проектов и привлечения экспертов из числа резидентов ПВТ – как самих компаний, так и их работников в личном качестве.
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