Парк высоких технологий (ПВТ) может выступить диалоговой площадкой между отраслями и IT-бизнесом. Об этом заявил заместитель директора администрации ПВТ Кирилл Залесский на площадке международного IT-форума «ТИБО-2023» в ходе обсуждения вопросов взаимодействия государства и бизнеса в сфере цифровой трансформации различных секторов экономики.

Кирилл Залесский акцентировал внимание на стимулировании активной работы компаний-резидентов на цифровизацию внутри Беларуси.

«ПВТ может выступить диалоговой площадкой для информационного обмена, где на постоянной основе мы будем искать решения проблемных вопросов по конкретным отраслевым направлениям с участием специалистов Минсвязи, отраслевых министерств и резидентов Парка», – подчеркнул Кирилл Залесский.

«Назрела потребность более широко информировать белорусские организации и предприятия о существующих продуктах компаний-резидентов Парка, как они могут решить проблемы заказчика», – отметил Кирилл Залесский.

В рамках дискуссии было высказано предложение о необходимости проведения встреч с презентацией конкретных кейсов резидентов ПВТ перед белорусскими предприятиями.

«Нам важно наладить продуктивный диалог между заказчиками цифровизации в лице предприятий и подрядчиками в лице компаний ПВТ», - сделал акцент Кирилл Залесский.

В мероприятии приняли участие руководство администрации Парка высоких технологий, Министерства связи и информатизации, а также несколько десятков компаний-резидентов ПВТ.

Как сообщает сайт ПВТ, на встрече обсуждались вопросы стратегии цифрового развития, плана предстоящих мероприятий, финансирования цифровых проектов. Отдельно акцент был сделан на необходимости усиления экспертизы при анализе проектов и привлечения экспертов из числа резидентов ПВТ – как самих компаний, так и их работников в личном качестве.