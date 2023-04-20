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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА НАРУШЕНИЕ АВТОРСКОГО ПРАВА В БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ НАЛОЖЕНО ШТРАФОВ НА СУММУ BR10 ТЫСЯЧ
14:26 27.04.2023
В Беларуси за январь-март 2023 года по статье о нарушении авторского права наложено штрафов на сумму Br10 тыс. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель начальника главного управления по борьбе с экономическими преступлениями Министерства внутренних дел Беларуси Валерий Балабуев.
"В 2022 году судебными органами было рассмотрено 137 административных протоколов по статье 10.15 КоАП о нарушении авторского права, смежных прав и права промышленной собственности. Наложено штрафов на сумму Br214 тыс.".
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