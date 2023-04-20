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ЭКОНОМИКА РБ
ГОССЕКТОР ЭКОНОМИКИ В 1 КВАРТАЛЕ ОБЕСПЕЧИЛ ПОЧТИ 60% ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ
13:53 27.04.2023
В консолидированный бюджет Могилевской области от организаций государственного сектора экономики в 1 квартале 2023 года поступило 270,5 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, на их долю приходится 59,8% общих поступлений.
От организаций негосударственного сектора поступило 138,6 млн рублей (30,6%), индивидуальные предприниматели уплатили 27,6 млн рублей (6,1%), физические лица – 15,7 млн рублей (3,5%).
Общие поступления в бюджет области составили 452,4 млн рублей.
По состоянию на 1 апреля 2023 года в Могилевской области числится 633,9 тыс. действующих плательщиков, в том числе: 13,3 тыс. организаций негосударственного сектора, 2,4 тыс. организаций государственного сектора, 25,7 тыс. индивидуальных предпринимателей и 592,5 тыс. физических лиц.
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