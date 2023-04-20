ЭКОНОМИКА РБ

ВРП ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ СНИЗИЛСЯ НА 0,2%

13:20 27.04.2023 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Витебской области за январь-март 2023 г. в текущих ценах составил 3914,4 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах это на 0,2% меньше к уровню января-марта 2022 года.