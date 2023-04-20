Республиканская научно-практическая конференция «Международная логистика: проблемы и перспективы» состоится 28 апреля в БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, участниками форума станут более 50 ученых и преподавателей учреждений образования Беларуси, специалисты транспортно-логистических центров, таможенных органов, а также студенты, магистранты и аспиранты белорусских вузов. Это представители БГУ, БНТУ, БГЭУ, Государственного института повышения квалификации и переподготовки кадров таможенных органов Беларуси, Института экономики НАН Беларуси, Белтаможсервиса и др.

В рамках мероприятия будут затронуты вопросы мировых тенденций развития логистики и мирового рынка транспортно-логистических услуг, таможенные аспекты внешнеэкономической деятельности, управления международными цепями поставок и др.

По итогам форума опубликуют сборник докладов, который будет доступен в Электронной библиотеке БГУ.

Организатором научного мероприятия выступает факультет международных отношений БГУ.