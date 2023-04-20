|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|27.04.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЛОГИСТИКИ ОБСУДЯТ В БГУ
12:55 27.04.2023
Республиканская научно-практическая конференция «Международная логистика: проблемы и перспективы» состоится 28 апреля в БГУ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, участниками форума станут более 50 ученых и преподавателей учреждений образования Беларуси, специалисты транспортно-логистических центров, таможенных органов, а также студенты, магистранты и аспиранты белорусских вузов. Это представители БГУ, БНТУ, БГЭУ, Государственного института повышения квалификации и переподготовки кадров таможенных органов Беларуси, Института экономики НАН Беларуси, Белтаможсервиса и др.
В рамках мероприятия будут затронуты вопросы мировых тенденций развития логистики и мирового рынка транспортно-логистических услуг, таможенные аспекты внешнеэкономической деятельности, управления международными цепями поставок и др.
По итогам форума опубликуют сборник докладов, который будет доступен в Электронной библиотеке БГУ.
Организатором научного мероприятия выступает факультет международных отношений БГУ.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 27.04.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 27.04.2023
Курсы в банках
на 26.04.2023
Конвертация в банках
на 20.04.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте