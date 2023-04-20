|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|27.04.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА В ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ БЕЛАРУСИ НАЧАЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИИ
12:35 27.04.2023
Для повышения безопасности труда в газовой отрасли Беларуси начали использовать искусственный интеллект (ИИ). Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.
Согласно информации, проект по внедрению системы контроля искусственным интеллектом за средствами индивидуальной защиты реализован УП «Витебскоблгаз» в рамках концепции нулевого травматизма Vision Zero.
Нейронная сеть анализирует изображение персонала с помощью стационарной камеры (мобильного приложения), определяет наличие и правильность ношения спецодежды, касок, спецобуви. Если работник не одел один из элементов экипировки, система подаст сигнал. В случае, когда средства индивидуальной защиты одеты неправильно, она также сработает. Среднее время проверки при этом составляет до 15 секунд, а точность – до 99%.
«Широкое применение системы обеспечит эффективный контроль за соблюдением правил охраны труда и техники безопасности на производстве, позволит снизить уровень производственного травматизма, а также оптимизировать затраты на его профилактику», - говорится в сообщении.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 27.04.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 26.04.2023
Курсы в банках
на 26.04.2023
Конвертация в банках
на 20.04.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте