Для повышения безопасности труда в газовой отрасли Беларуси начали использовать искусственный интеллект (ИИ). Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.

Согласно информации, проект по внедрению системы контроля искусственным интеллектом за средствами индивидуальной защиты реализован УП «Витебскоблгаз» в рамках концепции нулевого травматизма Vision Zero.

Нейронная сеть анализирует изображение персонала с помощью стационарной камеры (мобильного приложения), определяет наличие и правильность ношения спецодежды, касок, спецобуви. Если работник не одел один из элементов экипировки, система подаст сигнал. В случае, когда средства индивидуальной защиты одеты неправильно, она также сработает. Среднее время проверки при этом составляет до 15 секунд, а точность – до 99%.

«Широкое применение системы обеспечит эффективный контроль за соблюдением правил охраны труда и техники безопасности на производстве, позволит снизить уровень производственного травматизма, а также оптимизировать затраты на его профилактику», - говорится в сообщении.