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ЭКОНОМИКА РБ


К ВСТУПИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ В БЕЛАРУСИ ВСЕ ГОТОВО


12:17 27.04.2023

К вступительной кампании в Беларуси все готово. Об этом заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.

«Определены 144 пункта по всей Беларуси. Каждый знает свою задачу на время проведения вступительных испытаний», - сказал он.

Игорь Петришенко подробно рассказал об особенностях вступительной кампании в текущем году. Так, вступительная кампания-2023 в вузы организована в Беларуси в несколько этапов.

Так, первый этап уже состоялся в феврале-марте 2023 года в форме заключительного этапа университетских олимпиад. Около 2,5 тыс. человек приняли участие в университетских олимпиадах и 820 стали победителями.

Второй этап – республиканская олимпиада по 18 учебным предметам, заключительный этап которой прошел с 27 по 31 марта. Победителями стали 680 человек. Все они получили право на зачисление в вузы без испытаний. Особенность этого года в том, что те, кто победили в областных этапах предметных олимпиад на востребованные специальности (педагогические и другие) в региональные вузы также поступят без дополнительных вступительных экзаменов. С 2024 года планируется распространить практику проведения областных олимпиад и в регионах.

Третий этап – централизованные экзамены, которые состоятся 14 мая по русскому и белорусскому языку и 21 мая – по одному из профильных учебных предметов в 144 пунктах по всей стране.

Четвертый этап – прием абитуриентов на условиях целевой подготовки пройдет в вузах с 1 по 16 июня.

Пятый этап – централизованное тестирование пройдет традиционно с 14 июня по 4 июля (резервные дни – 11, 13 и 15 июля).

Шестой этап – зачисление. Ориентировочно пройдет с 17 июля по 11 августа.

Самым ответственным периодом вице-премьер назвал централизованные экзамены.

«Около 53 тыс. выпускников впервые в этом году будут сдавать экзамен по новой схеме. Вся подготовительная работа уже проведена. Мы провели уже два репетиционных тестирования, чтобы адаптировать наших выпускников к особенностям этой итоговой аттестации. Те выпускники, которые успешно прошли централизованный экзамен, будут сдавать одно тестирование, а выпускники прошлых лет – три ЦТ, так как ЦЭ они не сдавали», – дал разъяснение Игорь Петришенко, которого цитирует пресс-центр Минобразования.

Очень важным элементом стала целевая подготовка.

«Сейчас идет процесс подачи и оформления заявлений и выпускниками, и предприятиями-заказчиками кадров. На сайтах наших вузов с 1 мая будет размещена информация о количестве мест для целевого поступления в университеты. Абитуриентам надо будет только сдать устный или творческий вступительный экзамен.

В этом году планируется около 52 тыс. мест, из которых чуть более 28 тыс. – бюджетная основа, и примерно 23 тыс. – платная. Мотивацией к увеличению количества бюджетных мест стала необходимость рассмотреть еще больше мотивированных ребят, и с учетом уровня их знаний обеспечить поступление в учебные заведения. Также мы планируем приемные кампании в средние специальные учебные заведения”, – отметил вице-премьер.

К информации: Введен разноуровневый контроль за вступительной кампанией и персональная ответственность руководителей госорганов и местной вертикали. Комитет государственного контроля ответственен за соблюдение законодательства при подготовке и проведении вступительной кампании. Представители госорганов, общественных объединений и педагогические работники – за вступительные испытания непосредственно в учреждениях образования.
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