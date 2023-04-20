В январе-марте 2023 г. в хозяйствах всех категорий Витебской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 441 млн рублей и увеличилось по сравнению с январем-мартом 2022 г. в сопоставимых ценах на 0,8%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 426 млн рублей, или в сопоставимых ценах на 1,3% больше, чем в январе-марте предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 60,2 тыс. тонн, молока – 169,4 тыс. тонн, яиц получено 100,2 млн штук.

В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 58,6 тыс. тонн, молока произведено 162,8 тыс. тонн, яиц получено 90,1 млн штук.

На 1 апреля 2023 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 514,6 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 180 тыс. голов. Численность свиней составила 392,1 тыс. голов.