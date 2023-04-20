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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАЗ ПРЕДСТАВИЛ ТЕХНИЧЕСКИЕ НОВИНКИ НА ТРЕХ ВЫСТАВКАХ
11:41 27.04.2023
ОАО «БелАЗ» — управляющая компания холдинга «БелАЗ-холдинг» представило технические новинки на выставках в Узбекистане, России и Зимбабве.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, 24-26 апреля БЕЛАЗ презентовал свою инновационную карьерную технику в рамках экспозиции ведущих белорусских производителей Made in Belarus на международной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия», проходящей в столице Узбекистана Ташкенте.
С 25 по 27 апреля выставочный стенд БЕЛАЗа активно работает в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве на 27-й международной выставке Mining Word Russia. Эта эффективная бизнес-платформа направлена на тесное сотрудничество производителей и поставщиков карьерных машин и горного оборудования со специалистами добывающих предприятий из различных регионов России, заинтересованных в закупках карьерной техники и оборудования для добычи, обогащения и транспортировки полезных ископаемых.
С 26 и по 30 апреля бренд БЕЛАЗ также представлен на проходящей в городе Буловайо (Зимбабве) международной выставке Zimbabwe International Trade Fair. Крупнейшая в Южной Африке многопрофильная деловая площадка позволяет ее участникам представить свои продукты для глобальной аудитории.
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