В январе-марте 2023 г. объем промышленного производства Витебской области в текущих ценах составил 5483,2 млн рублей, или в сопоставимых ценах 101,1% к уровню января-марта 2022 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 55,6%, в обрабатывающей промышленности – 104,1%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 92,9%, в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 100,2%.