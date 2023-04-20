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ЭКОНОМИКА РБ


УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ В БЕЛАРУСИ В I КВАРТАЛЕ СОСТАВИЛ 3,6% ОТ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОЧЕЙ СИЛЫ


11:00 27.04.2023

Уровень занятости населения Беларуси (отношение численности занятого населения к численности населения в возрасте 15-74 лет) в I квартале 2023 г. составил 66,3%.

Как сообщает Национальный статкомитет, уровень безработицы в соответствии с методологией Международной организации труда – 3,6% от численности рабочей силы.

Обследование проводится в соответствии с методологией Международной организации труда на ежеквартальной основе в целях получения информации о численности рабочей силы, занятых, безработных, а также лицах, не входящих в состав рабочей силы, по полу, возрасту, уровню образования и другим демографическим и социально-экономическим характеристикам.

В ходе обследования опрашивается население в возрасте от 15 до 74 лет включительно. Нижняя возрастная граница определена в соответствии с рекомендациями ООН по проведению переписей населения, в которых установлено, что минимальный возраст для определения экономической активности населения не должен превышать 15 лет, а верхняя – с учетом наличия фактов экономической деятельности.

Обследование проводится во всех областях республики и Минске по выборочному методу и охватывает 0,8% от общего числа домашних хозяйств Беларуси с последующим распространением итогов на всю численность населения в обследуемом возрасте.

Методологические различия в формировании численности занятых в экономике по результатам обследования в сравнении с текущей оценкой, получаемой на основании форм государственных статистических наблюдений, данных обследования, административных данных, заключаются в следующем:

учет занятого населения при проведении обследования осуществляется по месту проживания, а не по месту работы;

в численность занятых включаются не учитываемые при текущей оценке лица, отсутствующие на рабочем месте в связи с отпуском по беременности и родам и по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, военнослужащие срочной службы, лица, работающие за пределами республики.
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