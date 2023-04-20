В 2022 году промысловый улов рыбы в естественных и искусственных водоемах Витебской области составил 792 тонны.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, рыбохозяйственными организациями в искусственных водоемах выловлено 685,5 тонны (86,6% от общего объема промыслового улова рыбы), в естественных – 106,5 тонны (13,4%).

Наибольший удельный вес в общем объеме промыслового улова рыбы в искусственных водоемах занимал карп – 80,5%. За 2022 год его выловлено 551,6 тонны.

Из других видов рыбы 85,3 тонны промыслового улова в искусственных водоемах приходилось на толстолобика и 18,9 тонны – на амура.

За 2022 год организациями, осуществляющими рыбохозяйственную деятельность, реализовано 741,7 тонны рыбы. При этом работникам и населению реализовано 468,4 тонны рыбы (63,2% от общего объема продажи), торговым организациям – 217,4 тонны (29,3%), на переработку направлено 47,7 тонны (6,4%).