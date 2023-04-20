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ЭКОНОМИКА РБ


МЗКТ ПРЕДСТАВИЛ НОВУЮ МОБИЛЬНУЮ БУРОВУЮ УСТАНОВКУ НА ШАССИ VOLAT


09:47 27.04.2023

ОАО «Минский завод колесных тягачей» (МЗКТ)в тесной коллаборации с компанией Группа Фид, являющейся лидером на территории ЕАЭС в производстве и поставке оборудования для гидравлического разрыва пласта, представило новую мобильную буровую установку МБ30 на отечественном шасси VOLAT.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МЗКТ, буровая установка создана для самых разнообразных видов производства буровых работ: ударно-вращательное и вращательное бурение, бурение с продувкой и промывкой, бурение с обратной промывкой/продувкой и шнековое бурение. Буровая установка подходит под технологии бурения скважин для заблаговременной дегазации угольных пластов, вентиляционных скважин большого диаметра, скважин для подземного выщелачивания урана, а также геологоразведочных работ. Верхний привод с высоким крутящим моментом и устройством для подачи буровых труб карусельного типа обеспечивает высокую производительность буровых работ при максимальном усилии подъема буровой колонны 360 кН.

Специальное колесное шасси МЗКТ-750004-010, используемое в качестве транспортной базы для монтажа мобильной буровой установки, представляет собой четырехосное, полноприводное изделие, специально спроектированное для эксплуатации преимущественно вне автомобильных дорог общего пользования, в труднодоступных районах со сложным рельефом и по разведанной местности. Шасси рассчитано на эксплуатацию в условиях умеренного климата с температурой воздуха окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С.

Шасси оборудовано двигателем экологического класса Евро-5 мощностью 420 л. с. и механической 9-ти ступенчатой коробкой передач собственного производства. Для привода монтируемого оборудования предусмотрен отбор мощности от раздаточной коробки шасси с максимальным отбираемым моментом до 3000 Н*м.

Традиционно для техники VOLAT межосевые и межколесные дифференциалы имеют принудительную блокировку из кабины водителя, установлены односкатные шины 16.00 R 20 с протектором повышенной проходимости, предусмотрено наличие системы регулирования давления воздуха в шинах. Экстерьер выполнен в узнаваемом фирменном стиле VOLAT. Конструкция шасси МЗКТ-750004-010 позволяет монтировать различное технологическое оборудование массой до 29,7 т.

Изделие имеет сертификат ОТШ (одобрение типа шасси) и ПШТС, подтверждающий соответствие шасси транспортного средства требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».
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